



81-й Венецианский кинофестиваль собирает всех звезд

81-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду, 28 августа фильмом Тима Бертона "Битлджус", долгожданным продолжением культовой фантастической комедии ужасов 1988 года.



Вместе с режиссером в картине заняты его партнерша, актриса Моника Беллуччи, а также главный герой Майкл Китон, харизматичный экзорцист, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо и Дженна Ортега.



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На старейшем в мире кинофестивале фильм оказался вне конкурса.



Даже те звезды, у которых нет своего фильма, представленного на фестивале, например, Ричард Гир, приедут, чтобы принять участие в мероприятиях, в том числе в благотворительной акции amfAR в аэропорту Ничелли 1 сентября.



Опра Уинфри станет гостьей Дианы фон Фюрстенберг в Арсенале 29 августа.



Венеция также принимает известных итальянских актеров и режиссеров, среди которых Валерио Мастандреа, Барбара Рончи, Лука Маринелли, Алессандро Борги, Нанни Моретти, Элио Джермано, Тони Сервилло, Фабрицио Джифуни, Альба Рорвахер, Пьерфранческо Фавино, Франческо Ди Лева и другие.



Среди самых ожидаемых звезд фестиваля этого года - Леди Гага и Хоакин Феникс (4 сентября), а также дуэт Джордж Клуни - Брэд Питт в фильме "Волки" (воскресенье, 1 сентября) с бывшей женой Питта Анджелиной Джоли в главной роли в фильме Пабло Ларрейна "Мария" (29 августа) о последних днях ссылки Марии Каллас в Париже.



Среди ведущих актеров, которые примут участие в кинофестивале, также Джулианна Мур и Тильда Суинтон в фильме Педро Альмодовара (2 сентября), Кейт Бланшетт и Кевин Клайн в "Отверженных", сериале Альфонсо Куарона (29-30 августа), Николь Кидман в "Девушке" Халины Рейн (30 августа) с Антонио Бандерасом и ранее не показанный Дэниел Крейг в фильме Луки Гуаданьино "Queer" (3 сентября).



31 августа состоится показ конкурсного фильма "Приказ" с Джудом Лоу и Таем Шериданом.



Наряду с парой Клуни-Питт, 1 сентября в Венецию приедет Эдриен Броуди с фильмом "Бруталист" Брэди Корбета, а 4 сентября - Винсент Линдон с фильмом "Тихий сын".



