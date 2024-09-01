



Джордж Клуни приветствовал решение Байдена выйти из президентской гонки

Джордж Клуни вчера, 31 августа, выразил восхищение президенту Джо Байдену за то, что он отказался от участия в гонке за Белый дом. Об этом пишет Daily Mail.



Клуни, чья статья в газете New York Times, по-видимому, стала одним из стимулов для Байдена отказаться от участия в выборах, сказал: “Человек, которому следует аплодировать, — это президент, который совершил самый бескорыстный поступок, который кто-либо совершал со времен Джорджа Вашингтона, и это правда”.



В статье под названием “Я люблю Джо Байдена, но нам нужен новый кандидат” Клуни написал: “Я пожизненный демократ; я не извиняюсь за это. Я горжусь тем, что представляет моя партия и за что она выступает. В рамках моего участия в демократическом процессе и в поддержку выбранного мной кандидата я возглавил некоторые из крупнейших сборов средств в истории моей партии. Барак Обама в 2012 году. Хиллари Клинтон в 2016 году. Джо Байден в 2020 году. В прошлом месяце я был одним из организаторов самого крупного сбора средств в поддержку любого кандидата от Демократической партии за всю историю, для переизбрания президента Байдена. Я говорю все это только для того, чтобы выразить, как сильно я верю в этот процесс и насколько значимым я считаю этот момент.



Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его мораль. За последние четыре года он выиграл множество битв, в которых оказался.



Но единственная битва, которую он не может выиграть, — это битва со временем. Никто из нас не может. Это ужасно говорить, но Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не тот Джо Байден 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, свидетелями которого мы все были на дебатах”.







