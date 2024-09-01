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США считают маловероятным “дружеский огонь” из Patriot по украинскому F-16
01.09.2024 14:18 Катя Шульц

США считают маловероятным “дружеский огонь” из Patriot по украинскому F-16

Сразу два американских чиновника в интервью The New York Times сообщили, что маловероятным, что упавший украинский F-16 претерпел от “дружественного огня” ЗРК Patriot. 

Следствие ведется, и рассматриваются версии такие как неисправность самолета и ошибка пилота.

В то же самое время, само издание описывает погибшего пилота Алексея Меся.

“Он был широко известным летчиком, который лоббировал передачу F-16 Украине. Месь говорил, что этот самолет – "армейский швейцарский нож", очень хорошее оружие, способное выполнять любую миссию”

Мог ли пилот с такой характеристикой допустить ошибку?

 

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