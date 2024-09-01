Россия изменит свою ядерную политику
Россия изменит свою ядерную политику. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на вице-премьера.
Доктрина России по использованию ядерного оружия сейчас уточняется — Сергей Лавров— ANNA-NEUES-NOD-OLEJNIKOWA-NBB (@ZhidAdolfIsis) August 27, 2024
Глава МИД подчеркнул,что политикам США хорошо известна наша ядерная доктрина,поэтому они пытаются организовать Третью мировую войну на территории Европы без своего прямого участия.
«НОД дожимает!» pic.twitter.com/BMJIpmhdOT