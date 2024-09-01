В тоннеле ХАМАСа найдены тела заложников, среди них Херш Гольдберг-Полин
Новости » Политика
Россия изменит свою ядерную политику
01.09.2024 15:05 Катя Шульц

Россия изменит свою ядерную политику

Россия изменит свою ядерную политику. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на вице-премьера.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы