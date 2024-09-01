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КНДР: Снаряды в обмен на орловскую породу лошадей
01.09.2024 12:58 Катя Шульц

КНДР: Снаряды в обмен на орловскую породу лошадей

Путин подарил Ким Чен Ыну более двух десятков породистых лошадей. Этот подарок по сути был частью оплаты снаряды, которые Северная Корея столь щедро посылает России для войны с Украиной.

Орловские рысаки, по мнению прессы, являются особым знаком того, что Путин намерен максимально подружиться с Ким Чен Ыном.

Ветеринарная служба Приморского края РФ, где есть железнодорожное сообщение с КНДР, сообщила, что в минувшее воскресенье через границу было перевезено 24 лошади - 19 жеребцов и пять кобыл.

 

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