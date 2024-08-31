Четыре человека пострадали в двойном теракте в Гуш-Ационе
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7 американских солдат пострадали в результате нападения в Ираке
31.08.2024 08:48 Катя Шульц

7 американских солдат пострадали в результате нападения в Ираке


Семеро американских военнослужащих получили ранения в ходе совместного с иракскими военными рейда. Это произошло в западной пустыне Ирака во время операции против группировки “Исламское государство”, сообщает  Associated Press.

Представитель Министерства обороны США, на условиях анонимности сообщил информационному агентству, что в ходе рейда пятеро американских военнослужащих получили ранения, а еще двое получили травмы в результате падений во время операции.

По словам чиновника, один из пострадавших при падении был вывезен с Ближнего Востока, а один из раненых был эвакуирован для дальнейшего лечения.

“Состояние всего персонала стабильное”, — сообщил чиновник.

Не совсем понятно, почему США потребовалось два дня, чтобы признать свое участие в операции, в ходе которой были убиты 15 боевиков ИГИЛ.

 
 

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