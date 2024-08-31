



7 американских солдат пострадали в результате нападения в Ираке



Семеро американских военнослужащих получили ранения в ходе совместного с иракскими военными рейда. Это произошло в западной пустыне Ирака во время операции против группировки “Исламское государство”, сообщает Associated Press.



Представитель Министерства обороны США, на условиях анонимности сообщил информационному агентству, что в ходе рейда пятеро американских военнослужащих получили ранения, а еще двое получили травмы в результате падений во время операции.



По словам чиновника, один из пострадавших при падении был вывезен с Ближнего Востока, а один из раненых был эвакуирован для дальнейшего лечения.



“Состояние всего персонала стабильное”, — сообщил чиновник.



Не совсем понятно, почему США потребовалось два дня, чтобы признать свое участие в операции, в ходе которой были убиты 15 боевиков ИГИЛ.





