



ЕС нарастил закупку газа у России

Это вовсе не похоже на помощь Украине. Это совсем не похоже на честную игру. Видимо поэтому Украина прекратит транзит нефти и газа с 1 января следующего года, хотя должна была сделать это 24 февраля 2022 года.



Словно последняя попытка надышаться выглядит статистика по импорту газа из России в страны ЕС. За второй квартал импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом свидетельствуют данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel, сообщает WELT.



По данным агентства с апреля по июнь ЕС закупил у России 12,7 млрд кубометров газа, а у США — 12,3 млрд. По сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно, а из США — резко упали.



