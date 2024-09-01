Великобритания: четырехдневная рабочая неделя приближается
Права работников, работающих полный рабочий день, требовать четырехдневную рабочую неделю могут быть расширены в рамках планов правительства по расширению гибкого графика работы.
Сотрудникам по-прежнему придется работать полный рабочий день, чтобы получать полную заработную плату, но они смогут попросить сократить свои рабочие часы до более короткой рабочей недели, о чем впервые сообщила Daily Telegraph .
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С апреля работники уже имеют право просить о гибком графике работы сразу после начала работы, но компании не обязаны соглашаться.
Правительство заявляет, что не будет вводить никаких изменений в работу персонала или предприятий, однако консерваторы утверждают, что предприятия "напуганы" этими планами.
Представитель Департамента бизнеса и торговли заявил: "Любые изменения в трудовом законодательстве будут обсуждаться в сотрудничестве с бизнесом".
Министр образования баронесса Жаки Смит заявила LBC, что "гибкий график работы на самом деле полезен для производительности".
Она сказала, что обсуждаемая четырехдневная неделя позволит человеку работать по 10 часов в день в течение четырех дней вместо восьми часов в день в течение пяти дней.
"Вы по-прежнему выполняете тот же объем работы, но, возможно, делаете это таким образом, что, например, вам требуется меньше ухода за детьми, вы можете проводить больше времени с семьей, заниматься другими делами, что вовлекает больше людей в рабочее пространство", — добавила она.
Сотрудники уже имеют право требовать гибкий график работы
Работодатели должны рассматривать запросы "разумным образом", но могут отклонить их, "если у них есть на то веские деловые причины".
Чарли Томпсон, партнер по трудоустройству юридической фирмы Stewarts, сказал: "Пока не ясно, что повлечет за собой этот новый закон".
"Одной из возможностей для правительства является усложнение для работодателей возможности отклонять такие запросы, поскольку в настоящее время им это довольно легко сделать".
Ранее в этом году компания Morrisons отменила четырехдневную рабочую неделю для сотрудников своего головного офиса после отзывов клиентов.
Чтобы обеспечить работу по четырехдневной рабочей неделе, сотрудникам приходилось работать по субботам, что приводило к жалобам и недовольству.
В июле компания Asda отложила пробный вариант четырехдневной рабочей недели после того, как сотрудники пожаловались, что более длительные смены слишком сложны.
Бен Уиллмотт, глава отдела государственной политики в кадровом органе Chartered Institute for Personnel and Development, заявил, что гибкие рабочие графики, такие как сжатые часы, "могут помочь людям сбалансировать свои рабочие и домашние обязанности, а также поддержать усилия работодателей по набору и удержанию персонала".
"Однако гибкая работа должна быть выгодна как бизнесу, так и работникам, чтобы быть устойчивой".
Он добавил, что правительству имеет смысл оценить влияние изменений, введенных в апреле, которые позволяют людям запрашивать гибкий график работы с первого дня трудоустройства, прежде чем вносить дальнейшие изменения.