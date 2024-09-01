



Масштабные последствия тайфуна "Шаньшань" для Японии

В Японии отменены поезда и авиарейсы, поскольку один из самых мощных тайфунов, обрушившихся на страну за последние десятилетия, затопил города.



По меньшей мере шесть человек погибли и более 100 получили ранения в результате того, что тайфун "Шаньшань" обрушился на юго-запад Японии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уровень опасности урагана "Шаньшань" теперь понижен до тропического шторма, но скорость ветра по-прежнему достигает 90 км/ч.



Тысячи людей остаются без электроэнергии.

