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Масштабные последствия тайфуна "Шаньшань" для Японии
01.09.2024 06:30 MIGnews.com

Масштабные последствия тайфуна "Шаньшань" для Японии

В Японии отменены поезда и авиарейсы, поскольку один из самых мощных тайфунов, обрушившихся на страну за последние десятилетия, затопил города.

По меньшей мере шесть человек погибли и более 100 получили ранения в результате того, что тайфун "Шаньшань" обрушился на юго-запад Японии.

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Уровень опасности урагана "Шаньшань" теперь понижен до тропического шторма, но скорость ветра по-прежнему достигает 90 км/ч.

Тысячи людей остаются без электроэнергии.
 

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