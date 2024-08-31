



Комендант полиции в Иране уволен после смерти задержанного

Полиция Ирана уволила коменданта города в северной провинции Гилян после смерти задержанного, сообщили государственные СМИ.



36-летний Мохаммад Мир Мусави был арестован 22 июля после участия в драке в Лахиджане, говорится в заявлении полиции, распространенном официальным информационным агентством IRNA.



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"Командир полиции... был уволен из-за недостаточного контроля за поведением и поступками сотрудников", — заявили в полиции. "Ввиду сложности вопроса окончательное заключение о причине смерти Мохаммада Мир Мусави зависит от окончательного отчета судмедэксперта".

