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Комендант полиции в Иране уволен после смерти задержанного
31.08.2024 19:16 MIGnews.com

Комендант полиции в Иране уволен после смерти задержанного

Полиция Ирана уволила коменданта города в северной провинции Гилян после смерти задержанного, сообщили государственные СМИ.

36-летний Мохаммад Мир Мусави был арестован 22 июля после участия в драке в Лахиджане, говорится в заявлении полиции, распространенном официальным информационным агентством IRNA.

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"Командир полиции... был уволен из-за недостаточного контроля за поведением и поступками сотрудников", — заявили в полиции. "Ввиду сложности вопроса окончательное заключение о причине смерти Мохаммада Мир Мусави зависит от окончательного отчета судмедэксперта".
 

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