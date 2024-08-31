



В Британии пойман самый разыскиваемый убийца Канады

24-летний Адриан Гордон-младший, обвиняемый в убийстве канадского бодибилдера Джесси Таббса, был арестован в Британии и теперь ожидает экстрадиции в Канаду.



Всего через две недели после своего 30-летия жизнь Таббса внезапно оборвалась. Культурист был найден недалеко от улиц Изабелла и Джарвис в Торонто сразу после полуночи 22 мая. По данным полиции, он получил, предположительно, огнестрельное ранение. Парамедики доставили Таббса в местный травматологический центр, где он находился в критическом состоянии, однако через четыре дня, 26 мая, он скончался от полученных травм.



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Подразделения по расследованию убийств полицейской службы Торонто начали расследование убийства Таббса, и Гордон был объявлен подозреваемым номер один.



На предполагаемого стрелка был выдан ордер на арест по всей территории Канады, однако его не нашли ни в стране, ни где-либо еще в Северной Америке.

Благодаря совместным усилиям Королевской канадской полиции, Интерпола и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании его местонахождение наконец удалось установить: Бедфордшир, графство на востоке Англии.



Полиция Торонто направила запрос в Национальное агентство по борьбе с преступностью в Лондоне. Сотрудники столичной полиции обнаружили Гордона в жилом комплексе Martindales на Crescent Road в Лутоне, в 70 километрах от их штаб-квартиры в Лондоне.



В полиции отказались предоставить более подробную информацию об аресте Гордона по запросу The Independent.



“Я проснулся от громкого крика и позже узнал , что полиция ворвалась в здание и арестовала его”, — рассказал сосед Павел Климович изданию The Sun.

“Знать, что он один из самых разыскиваемых людей в Канаде, — это безумие. Здесь живут дети и семьи, так что слава богу, что не случилось чего-то худшего”.



Мотивы предполагаемого убийства остаются неясными.

