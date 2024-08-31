



Американский рэпер Fatman Scoop умер, потеряв сознание на сцене

Американский рэпер Fatman Scoop скончался в возрасте 53 лет после того, как потерял сознание на своем концерте в Коннектикуте, сообщил его представитель BBC.



Он выступал в середине своего выступления в Town Center Park в городе Хэмден, когда потерял сознание на сцене.



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Мэр Лорен Гарретт сообщила в своем сообщении в Facebook, что рэпер был доставлен в местную больницу на машине скорой помощи.



Однако его концертное агентство MN2S подтвердило его смерть в заявлении для BBC, заявив, что "наследие уроженца Нью-Йорка будет жить в его бессмертной музыке".







