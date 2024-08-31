



Масштабный пожар в центре Москвы

В центре Москвы вспыхнул пожар. В социальных сетях появились кадры очередного необъяснимого возгорания на территории России. Пожар начался на втором этаже трехэтажного административного здания по адресу Бережковская набережная, дом 20, у Москвы-реки, в нескольких километрах от Кремля, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.



Сообщается, что в здании располагаются более десятка организаций, в том числе автомастерские, оптовые компании и сортировочный центр интернет-компании "Яндекс". В тушении пожара приняли участие 130 пожарных, вертолеты и пожарное судно "Полковник Чернышев".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ссылаясь на МЧС России, куда Newsweek обратился за комментарием, ТАСС сообщил, что пока нет информации о жертвах в результате пожара, из-за которого затруднено движение транспорта в российской столице.

