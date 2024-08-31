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Масштабный пожар в центре Москвы
31.08.2024 19:01 MIGnews.com

Масштабный пожар в центре Москвы

В центре Москвы вспыхнул пожар. В социальных сетях появились кадры очередного необъяснимого возгорания на территории России. Пожар начался на втором этаже трехэтажного административного здания по адресу Бережковская набережная, дом 20, у Москвы-реки, в нескольких километрах от Кремля, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Сообщается, что в здании располагаются более десятка организаций, в том числе автомастерские, оптовые компании и сортировочный центр интернет-компании "Яндекс". В тушении пожара приняли участие 130 пожарных, вертолеты и пожарное судно "Полковник Чернышев". 

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Ссылаясь на МЧС России, куда Newsweek обратился за комментарием, ТАСС сообщил, что пока нет информации о жертвах в результате пожара, из-за которого затруднено движение транспорта в российской столице.
 

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