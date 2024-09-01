В тоннеле ХАМАС найдены тела заложников, среди них Херш Гольдберг-Полин
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ЦАХАЛ объявил о возвращении тел шести заложников
01.09.2024 07:16 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ объявил о возвращении тел шести заложников


ЦАХАЛ и ШАБАК вчера, 31 августа, обнаружили и вернули тела заложников Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Алмога Сароси и старшего сержанта Ури Данино из подземного туннеля в районе Рафиаха на территорию Израиля.

Они были похищены 7 октября и убиты боевиками ХАМАС в Газе.

После процедуры опознания, проведенной Национальным институтом судебной медицины, полицией Израиля и военным раввинатом, команда по делам заложников из Управления личного состава, ответственная за сопровождение семей заложников, передала уведомления семьям. ЦАХАЛ и ШАБАК выражают свои соболезнования семьям в этот трудный час.

ЦАХАЛ и силы безопасности прилагают все усилия для скорейшего возвращения всех заложников.
 

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