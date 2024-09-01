



Все билеты на концерты Oasis распроданы

Билеты на все концерты тура Oasis, которые группа анонсировала в Великобритании и Ирландии следующим летом, уже распроданы.



Группа написала в X, что билеты на все 17 концертов были раскуплены.



В течение всего дня сотни тысяч фанатов сидели в онлайн-очередях в надежде купить билет на тур, который состоится спустя 15 лет после скандального распада группы.



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"Динамическое ценообразование" на Ticketmaster, где цены растут в соответствии со спросом, установило цену на некоторые оставшиеся билеты около 355 фунтов стерлингов плюс сборы — по сравнению со 135 фунтами стерлингов на момент начала продаж.

