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Все билеты на концерты Oasis распроданы
01.09.2024 05:30 MIGnews.com

Все билеты на концерты Oasis распроданы

Билеты на все концерты тура Oasis, которые группа анонсировала в Великобритании и Ирландии следующим летом, уже распроданы.

Группа написала в X, что билеты на все 17 концертов были раскуплены.

В течение всего дня сотни тысяч фанатов сидели в онлайн-очередях в надежде купить билет на тур, который состоится спустя 15 лет после скандального распада группы.

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"Динамическое ценообразование" на Ticketmaster, где цены растут в соответствии со спросом, установило цену на некоторые оставшиеся билеты около 355 фунтов стерлингов плюс сборы — по сравнению со 135 фунтами стерлингов на момент начала продаж.
 

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