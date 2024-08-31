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ИИ может сам себя уничтожить
31.08.2024 03:30 Катя Шульц

ИИ может сам себя уничтожить

Мы все боялись восстания машин, а ИИ в буквальном смысле слова начал тупеть. ChatGPT, Meta AI, Gemini  в какой-то момент начали давать неправильные ответа, и со временем ситуация только усугубилась. Об этом сообщает Computerworld.

Все новосозданные модели ИИ почему-то ленивее и хуже своих прототипов.

Как причину программисты рассматривают тот факт, что ИИ хавает информацию не только из интернета, куда ее загружают люди, но также и пользуясь теми данными, которые машины создали сами.

В ближайшем будущем мы можем увидеть “коллапс моделей”, если не будет предпринято никаких внешних попыток к улучшению ситуации. 

 

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