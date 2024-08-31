



ИИ может сам себя уничтожить

Мы все боялись восстания машин, а ИИ в буквальном смысле слова начал тупеть. ChatGPT, Meta AI, Gemini в какой-то момент начали давать неправильные ответа, и со временем ситуация только усугубилась. Об этом сообщает Computerworld.



Все новосозданные модели ИИ почему-то ленивее и хуже своих прототипов.



Как причину программисты рассматривают тот факт, что ИИ хавает информацию не только из интернета, куда ее загружают люди, но также и пользуясь теми данными, которые машины создали сами.



В ближайшем будущем мы можем увидеть “коллапс моделей”, если не будет предпринято никаких внешних попыток к улучшению ситуации.



