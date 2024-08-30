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На Ивлееву навалились новые проблемы
30.08.2024 03:34 Алина Груднева

На Ивлееву навалились новые проблемы

У российской ведущей Насти Ивлеевой появились новые проблемы из-за скандальной "голой вечеринки".

Не успела знаменитость закрыть долг перед налоговой, как теперь с нее требуют около пяти миллионов рублей.

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С Ивлеевой просят деньги за то, что та не снялась в сериале, когда разгорелся скандал вокруг ее вечеринки. По данным SHOT, ей выплатили аванс, утвердив ее на главную роль, но съемки с ее участием так и не состоялись.

Деньги Ивлеева потратила, а вместо нее наняли другую актрису. Теперь от нее требуют вернуть тот аванс, который она получила, да еще и с процентами.

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