



На Ивлееву навалились новые проблемы

У российской ведущей Насти Ивлеевой появились новые проблемы из-за скандальной "голой вечеринки".



Не успела знаменитость закрыть долг перед налоговой, как теперь с нее требуют около пяти миллионов рублей.



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С Ивлеевой просят деньги за то, что та не снялась в сериале, когда разгорелся скандал вокруг ее вечеринки. По данным SHOT, ей выплатили аванс, утвердив ее на главную роль, но съемки с ее участием так и не состоялись.



Деньги Ивлеева потратила, а вместо нее наняли другую актрису. Теперь от нее требуют вернуть тот аванс, который она получила, да еще и с процентами.