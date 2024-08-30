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Лукашенко ответил, в каком случае Беларусь будет воевать
30.08.2024 05:35 Алина Груднева

Лукашенко ответил, в каком случае Беларусь будет воевать

Александр Лукашенко не намерен давать приказы белорусам идти воевать за пределами своей страны.

Такое заявление он сделал 29 августа, когда заслушал доклад по поводу информационной политики.

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"Никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Беларуси, не было и не будет. Мы будем только воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - сказал он.

По словам Лукашенко, когда он читает заявления западных политиков о том, что он отдаст приказ воевать, ему становится дурно.

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