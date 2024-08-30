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В Швеции забили тревогу из-за риска российских диверсий
30.08.2024 06:44 Алина Груднева

В Швеции забили тревогу из-за риска российских диверсий

В Швеции нарастает угроза российских диверсий, попытки которых зафиксированы уже на ряде объектов страны.

По данным SVT, такое заявление сделал представитель шведской полиции безопасности Säpo Карл Мелин.

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По его словам, больше всего под угрозой является оборонно-промышленный комплекс на фоне продолжающейся поддержки Украины. В ассоциации компаний оборонного сектора Försvarsföretagen уже сообщили, что было несколько подозрительных инцидентов.

"Были инциденты, когда люди физически пытались попасть на объекты компаний, были и случаи с дронами, которые пытались отслеживать деятельность и логистику до и с объектов", – пояснил генсек организации Роберт Лимммергаард.

По его словам, правительству уже предложили решения для противодействия субъектам, которые хотят навредить Швеции и поддержке с ее стороны Украины.

"Не имеет значения, идет ли речь об официальных структурах или компаниях - бить будут по самому слабому звену. Мы видим, что угрозы возросли, и что Россия, а также Китай и Иран понизили порог своих действий", - отметил он.

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