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Израиль: Обстрел автомобиля ООН в Газе произошел из-за ошибки связи
30.08.2024 07:26 MIGnews.com

Израиль: Обстрел автомобиля ООН в Газе произошел из-за ошибки связи

Израиль сообщил Соединенным Штатам, что в ходе первоначальной проверки было установлено, что выстрелы были произведены по четко обозначенному автомобилю Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Газе после "ошибки связи" между подразделениями Армии обороны Израиля, заявил заместитель спецпредставителя США в ООН.

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"Мы настоятельно призываем их немедленно исправить проблемы в своей системе", — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН по Газе. "Израиль должен не только взять на себя ответственность за свои ошибки, но и предпринять конкретные действия, чтобы гарантировать, что ЦАХАЛ больше не будет стрелять по персоналу ООН".
 

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