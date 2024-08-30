



Израиль: Обстрел автомобиля ООН в Газе произошел из-за ошибки связи

Израиль сообщил Соединенным Штатам, что в ходе первоначальной проверки было установлено, что выстрелы были произведены по четко обозначенному автомобилю Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Газе после "ошибки связи" между подразделениями Армии обороны Израиля, заявил заместитель спецпредставителя США в ООН.



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"Мы настоятельно призываем их немедленно исправить проблемы в своей системе", — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН по Газе. "Израиль должен не только взять на себя ответственность за свои ошибки, но и предпринять конкретные действия, чтобы гарантировать, что ЦАХАЛ больше не будет стрелять по персоналу ООН".

