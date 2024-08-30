



Германия депортирует лидера запрещенного исламского центра в Гамбурге

Бывшему директору Гамбургского исламского центра, в котором пять недель назад был проведен обыск из-за связей с Ираном и "Хезболлой", предписано покинуть Германию в течение 14 дней.



Германия планирует депортировать лидера исламского центра, запрещенного в июле из-за предполагаемых связей с террористическими группировками, заявила пресс-секретарь министерства внутренних дел, сообщает информационное агентство AFP .



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Следователи взялись за Гамбургский исламский центр пять недель назад, придя к выводу, что это "исламистская экстремистская организация", связанная с Ираном и "Хезболлой".



Пресс-секретарь сообщила, что 57-летнему Мохаммаду Мофаттеху, бывшему директору центра, предписано покинуть Германию в течение 14 дней, и в случае невыполнения ему грозит депортация.



Ему не разрешат вернуться в Германию, в противном случае ему может грозить до трех лет тюрьмы.



Энди Гроте, министр внутренних дел земли Гамбург, заявил, что депортация Мофаттеха стала "следующим логическим шагом" против Исламского центра Гамбурга.



Когда в июле центр был запрещен, министерство внутренних дел Германии обвинило его в том, что он является "прямым представителем верховного лидера Ирана" и распространяет идеологию Тегерана "агрессивным и воинственным образом".



По данным AFP , министерство также обвинило центр в поддержке "военного и политического измерения" таких организаций, как "Хезболла".



В 2020 году Германия издала федеральный указ , запрещающий деятельность "Хезболлы" в стране, а также приняла меры принудительного характера в соответствии с положениями указа.



Приказ запрещает любые контакты с членами организации и не делает различий между ее различными ветвями - военными, политическими или социальными. Согласно приказу, любое использование символики организации и активов организации в Германии, если таковые имеются, будет запрещено.

