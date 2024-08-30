



США предупредили Британию о последствиях эмбарго на поставки оружия Израилю

Правительство Великобритании может оказаться в натянутых отношениях с США, если введет эмбарго на поставки оружия Израилю, считает бывший советник США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.



По данным The Guardian , О'Брайен, работавший при бывшем президенте Дональде Трампе с сентября 2019 года по январь 2021 года, предупредил, что если правительство премьер-министра Кира Стармера осуществит рассматриваемое им решение о приостановке лицензий на экспорт оружия в Израиль, возникнет "потенциал серьезного раскола" с США, независимо от того, кто станет президентом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он заявил аналитическому центру Policy Exchange, что Великобритании следует "действовать очень осторожно". "Последствия эмбарго на поставки оружия Израилю — это то, о чем Великобритании действительно нужно подумать в то время, когда Россия и Китай представляют собой огромную угрозу для Запада".

О'Брайен предупредил, что такой шаг почти наверняка приведет к тому, что Конгресс США введет ответное эмбарго, которое приведет к прекращению поставок оружия в Великобританию.



Кроме того, по его словам, под угрозой может оказаться участие Великобритании в производстве истребителей F-35.



"F-35 — это совместный проект, и они продолжат поставляться в Израиль, независимо от того, какое отношение к нему имеют Турция, Великобритания или любая другая страна", — сказал О'Брайен, который остается близким союзником Трампа. "Вам бы не хотелось видеть ситуацию, когда Великобритания больше не является партнером в проекте F-35 или других передовых платформах из-за крайне необдуманного эмбарго на поставки оружия Израилю".



В ходе той же встречи с Policy Exchange бывший советник по национальной безопасности заявил, что Великобритания должна отменить свое решение об отзыве возражений против запроса главного прокурора МУС Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, добавляет The Guardian.



"Преследование израильских лидеров Международным уголовным судом — это просто смешно… Великобритания должна предпринять все необходимые шаги, чтобы закрыть его", — заявил он, назвав, как сообщается, международный орган "препятствием к миру в регионе".





