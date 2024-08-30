



Apple Sports готова к футболу с новыми обновлениями отслеживания игр

Бесплатное спортивное приложение обзавелось новыми функциями отслеживания счета и игры как раз перед началом матча.



Новейшее обновление Apple Sports не только будет предоставлять самые свежие результаты и статистику по играм, но и обновления по ходу игры для результативных передач с помощью своего нового "динамического трекера передач", который может показывать местоположение мяча на поле. Приложение Apple Sports также будет предоставлять коэффициенты ставок в реальном времени во время каждой игры.



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В конечном итоге приложение добавит выпадающий экран, который будет показывать основные таблицы результатов от игры к игре, ленту обновлений для ваших команд и функцию поиска, которая упрощает поиск и переключение между играми, даже если вы за ними не следите.



Приложение Apple Sports было запущено в феврале бесплатно и теперь доступно в App Store. Сейчас приложение может отслеживать игры 15 различных лиг, включая NFL, NCAAF, Major League Soccer (MLS), Major League Baseball (MLB) и National Basketball Association (NBA). Apple заявляет, что в будущих обновлениях в приложение будет добавлено больше лиг.

