



Германия начала депортацию афганских граждан впервые с 2021 года

Ассошиэйтед Пресс (AFP) сообщает, что Германия впервые с момента прихода к власти Талибана в Афганистане в 2021 году начала депортацию афганских граждан обратно в их родную страну. Этот шаг предпринят на фоне усиливающегося давления на правительство для решения проблемы нелегальной миграции после теракта в Золингене, произошедшего на прошлой неделе.



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Напомним, что в последние годы Германия столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов, что стало одной из ключевых проблем для правительства. Недавний теракт в Золингене, в котором участвовал иммигрант, вызвал волну критики в адрес властей и усилил требования по ужесточению миграционной политики.

