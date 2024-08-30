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Германия начала депортацию афганских граждан впервые с 2021 года
30.08.2024 11:15 MIGnews.com

Германия начала депортацию афганских граждан впервые с 2021 года

Ассошиэйтед Пресс (AFP) сообщает, что Германия впервые с момента прихода к власти Талибана в Афганистане в 2021 году начала депортацию афганских граждан обратно в их родную страну. Этот шаг предпринят на фоне усиливающегося давления на правительство для решения проблемы нелегальной миграции после теракта в Золингене, произошедшего на прошлой неделе.

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Напомним, что в последние годы Германия столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов, что стало одной из ключевых проблем для правительства. Недавний теракт в Золингене, в котором участвовал иммигрант, вызвал волну критики в адрес властей и усилил требования по ужесточению миграционной политики.
 

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