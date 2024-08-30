



Отчет МАГАТЭ: Иран значительно увеличил запасы обогащенного урана

Международное агентство по атомной энергии обнаружило, что Иран значительно увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровней, близких к оружейным, вопреки международным требованиям.



Иран значительно увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровней, близких к оружейному, вопреки международным требованиям, согласно новому докладу ядерного контрольного органа ООН, опубликованному в четверг, 29 августа и с которым ознакомилось агентство Associated Press .



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В отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указано, что по состоянию на 17 августа Иран накопил 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Это на 22,6 кг больше, чем в последнем отчете МАГАТЭ в мае.



По данным отчета МАГАТЭ, по состоянию на 17 августа общие запасы обогащенного урана в Иране составляли 5751,8 кг.

Уран, обогащенный до 60%, находится всего в одном техническом шаге от оружейного уровня 90%. По данным МАГАТЭ, около 42 килограммов урана, обогащенного до 60%, теоретически достаточно для создания одного атомного оружия, если его дополнительно обогатить до 90%.



Представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке не отреагировало на просьбу AP прокомментировать ситуацию , а Тегеран не отреагировал немедленно на доклад МАГАТЭ.



В отчете МАГАТЭ также подчеркивается, что Иран не отменил свое сентябрьское решение запретить инспекторам агентства следить за своей ядерной программой, а камеры наблюдения МАГАТЭ остаются неработоспособными, сообщает AP .



МАГАТЭ сообщило, что в письме от 8 августа запросило доступ на площадку по производству центрифуг в Исфахане для обслуживания своих камер, но не получило ответа от Ирана.



Кроме того, в докладе отмечается, что Ирану еще предстоит дать ответы относительно происхождения и текущего местонахождения частиц искусственного урана, обнаруженных на двух незаявленных объектах, Варамине и Туркузабаде, в рамках многолетнего расследования МАГАТЭ.

