



Берлинский мемориал Холокоста осквернен антисемитскими граффити

В Германии мемориал Холокоста, посвященный женщинам-нееврейкам, протестовавшим против депортации своих еврейских родственников, осквернен антиизраильскими граффити.



Местная полиция сообщила, что мемориал жертвам Холокоста в Берлине подвергся акту вандализма, в результате которого были нанесены пропалестинские и антисемитские граффити.



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Граффити, нанесенное распылением на памятник из песчаника, гласило: "Евреи совершают геноцид" на английском языке. Слова "Свободная Палестина" в сопровождении изображения палестинского флага были нанесены распылением на землю перед ним.



Берлинская полиция назвала граффити антисемитским, а Европейский еврейский конгресс осудил его. Расследование ведет Полиция государственной безопасности.



Берлинский памятник под названием "Женский квартал", спроектированный германской художницей еврейского происхождения Ингеборг Хунцингер и возведенный в 1995 году, увековечивает память нееврейских женщин, которые в 1943 году публично протестовали против нацистов, когда их еврейских мужей и отцов готовили к депортации.



"Этот памятник чтит память мужественных женщин, которые в 1943 году протестовали против нацистских преследований своих еврейских мужей", — говорится в заявлении ЕЕК. "Это возмутительное неуважение к жертвам не способствует делу палестинцев. Это просто неприемлемо".



В протестах, которые длились неделю, приняли участие более 100 женщин, пока не были освобождены около 2000 мужчин. По данным Мемориального музея Холокоста США, протест на Розенштрассе был единственной открытой демонстрацией против нацистских властей в защиту евреев в Германии во время войны. Мужчин снова арестовали, а затем вскоре депортировали в трудовые лагеря.





