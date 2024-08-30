



Американские военные спасли двух гражданских иранских моряков

Моряки, приписанные к американскому авианосцу, 23 августа спасли двух гражданских иранских моряков в международных водах, говорится в заявлении американских военных.



"Ударная группа Теодора Рузвельта спасла двух моряков, терпящих бедствие в районе операций Центрального командования ВС США (US CENTCOM)", — сообщает Центральное командование ВС США.



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Две авианосные ударные группы — USS Theodore Roosevelt и USS Abraham Lincoln — в настоящее время находятся на Ближнем Востоке. Ударная группа Theodore Roosevelt проводит рутинные операции в зоне действий Центрального командования.



"Помощь терпящим бедствие морякам — это миссия, которую наша ударная группа всегда будет готова поддержать. Это правильное дело, и оно еще раз демонстрирует, что ВМС США — это сила, готовая к действиям по первому требованию", — говорится в заявлении.

