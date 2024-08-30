



Харрис не изменит политику Байдена в отношении вооружения Израиля

Харрис задается этим вопросом во время интервью CNN.



Подчеркивая призывы прогрессистов приостановить поставки оружия в Израиль, CNN спрашивает Харрис, будет ли она придерживаться иного подхода к войне Израиля с ХАМАСом, чем Байден. Интервьюер Дана Баш не упоминает, что Байден фактически приостановил одну передачу тяжелых бомб, хотя часть ее в конечном итоге была передана, а все остальные поставки продолжались.



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Харрис начинает свой ответ с разворота, повторяя замечания, которые она сделала в своей речи на Национальном съезде Демократической партии на прошлой неделе.



"Я недвусмысленно и непоколебимо заявляю о своей приверженности обороне Израиля и его способности защищать себя, и это не изменится", — говорит Харрис.



"Но давайте сделаем шаг назад. 7 октября — 1200 человек были убиты, многие молодые люди просто пришли на музыкальный фестиваль. Женщины были зверски изнасилованы", — продолжает вице-президент.



"Как я сказала тогда, я говорю сегодня: Израиль имеет право защищать себя. Мы бы это сделали. И то, как он это делает, имеет значение. Слишком много невинных палестинцев было убито, и нам нужно заключить сделку", — говорит она, имея в виду переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом.



"Эта война должна закончиться, и мы должны заключить сделку об освобождении заложников", — подчеркивает Харрис, отмечая, что она встречалась с семьями восьми американских заложников. "Давайте заключим соглашение о прекращении огня".



На вопрос о том, изменит ли она текущую политику в отношении поставок оружия, Харрис отвечает "Нет", а затем быстро продолжает свою мысль о необходимости сделки о заложниках.



"Когда вы смотрите на значение этого для семей, для людей, которые живут в этом регионе, то понимаете, что соглашение — это не только правильное решение, чтобы положить конец этой войне, но и откроет путь для многих событий, которые должны произойти дальше".



"Я остаюсь приверженной, с тех пор как я сделала это 8 октября — тому, что мы должны сделать для достижения решения о двух государствах, в котором Израиль будет в безопасности, а палестинцы в равной степени будут иметь безопасность, самоопределение и достоинство", — добавляет кандидат в президенты от Демократической партии.

