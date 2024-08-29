



Трамп еще не выиграл выборы, но уже угрожает посадить Цукерберга

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своей новой книге, которая выйдет уже на следующей неделе, заявляет, что Марк Цукерберг участвовал в заговоре против него во время выборов 2020 года. Кроме того Трамп говорит, что глава компании Meta "проведет остаток своей жизни в тюрьме", если сделает это снова. Об этом пишет издание Politico.



3 сентября поступит в продажу книга под авторством Дональда Трампа “Спасти Америку”, в которой напечатана фотография встречи Трампа с Цукербергом в Белом доме. Дональд Трамп так описывает этот визит:



"... приходил в Овальный кабинет, чтобы увидеться со мной. Он приводил свою очень милую жену на ужины, был настолько мил, насколько это вообще возможно".



Но тем не менее, по словам Трампа, Марк действовал против него на президентских выборах.



Напомним, что ранее республиканцы уже подвергали компанию Meta критике за подавление контента, который мог бы нанести ущерб президенту Джо Байдену в 2020 году, в частности за репортажи о его сыне Хантере. Тогда же ФБР выступило с предупреждением, что подобные публикации могли быть также частью российского вмешательства.





