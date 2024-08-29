



В Офисе Зеленского объяснили, почему диалог с Путиным невозможен

Диалог с Владимиром Путиным на данном этапе не может привести к справедливому и прочному миру, потому пользы в нем нет. Почему – объяснили в Офисе президента Украины, выделив три ключевые причины.



Первая – это недоверие к России, которая неоднократно нарушала международные соглашения, начиная с 1928 года. В основе российской политики лежат амбиции по расширению империи, что делает любые договоренности с РФ ненадежными, объяснил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Telegram-канале.



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Вторая причина – невозможность справедливых репараций. Украина понесла огромные убытки от российской агрессии, оцениваемые в пределах от 700 млрд долл до 1 трлн долл. Подоляк отметил, что Россия не сможет выплатить такую компенсацию одномоментно. Для этого необходим механизм под международным контролем, что невозможно без сотрудничества российского правительства.



Третья причина – невозможность наказания военных преступников. Подоляк подчеркнул, что главным военным преступником является сам Путин, который не имеет иммунитета от преследования по уставу Международного уголовного суда. Однако руководитель Кремля будет сопротивляться любым попыткам расследования, что делает наказание виновных маловероятным.



Напомним, на пресс-конференции 27 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с Путиным на сегодня диалог бессмысленный", поскольку "российский диктатор стремится как минимум завладеть 30% украинской земли". Зеленский убежден, что Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину.