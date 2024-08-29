



Трамп без разрешения использовал в своей кампании песни группы ABBA

Группа ABBA потребовала от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить использовать ее песни в рамках предвыборной кампании.



По данным The Gaze, об этом сообщил холдинг лейблов звукозаписи Universal Music.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Вместе с участниками ABBA мы узнали о появлении видеороликов с музыкой ABBA, звучащей на мероприятиях Трампа, и потребовали немедленно прекратить это и удалить их" - отмечено в заявлении.



Уточняется, что предвыборный штаб Трампа не спрашивал разрешения на использование песен популярной группы.