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Трамп без разрешения использовал в своей кампании песни группы ABBA
29.08.2024 17:14 Алина Груднева

Трамп без разрешения использовал в своей кампании песни группы ABBA

Группа ABBA потребовала от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить использовать ее песни в рамках предвыборной кампании.

По данным The Gaze, об этом сообщил холдинг лейблов звукозаписи Universal Music.

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"Вместе с участниками ABBA мы узнали о появлении видеороликов с музыкой ABBA, звучащей на мероприятиях Трампа, и потребовали немедленно прекратить это и удалить их" - отмечено в заявлении.

Уточняется, что предвыборный штаб Трампа не спрашивал разрешения на использование песен популярной группы.

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