Ссора наставника Ромы с игроком переросла в драку, - СМИ
Главный наставник Ромы Даниэль Де России поскандалил с полузащитником Брианом Кристанте.
По данным издания Giallorossi, все началось с резких высказываний между тренером и игроком.
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В итоге, словесная перепалка во время одной из тренировок переросла между ними в драку. В футбольном клубе не стали полностью отрицать произошедшее.
"Просто спор между тренером и игроком", - так объяснили скандал в команде.