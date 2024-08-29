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Ссора наставника Ромы с игроком переросла в драку, - СМИ
29.08.2024 19:32 Алина Груднева

Ссора наставника Ромы с игроком переросла в драку, - СМИ

Главный наставник Ромы Даниэль Де России поскандалил с полузащитником Брианом Кристанте.

По данным издания Giallorossi, все началось с резких высказываний между тренером и игроком.

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В итоге, словесная перепалка во время одной из тренировок переросла между ними в драку. В футбольном клубе не стали полностью отрицать произошедшее.

"Просто спор между тренером и игроком", - так объяснили скандал в команде.
 

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