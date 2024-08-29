



US Open убрал флаги РФ и Беларуси из внутренней системы

Открытый чемпионат США по теннису US Open убрал российские и белорусские флаги из внутренней системы Ассоциации тенниса.



По данным BILD, это произошло после того, как журналисты подали жалобу.



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Флаги РФ и Беларуси заметил во внутренней системе корреспондент BILD Себастьян Кайзер.



"Триколор стоял на страницах Даниила Медведева и Андрея Рублёва, белорусский флаг — у Арины Соболенко. Был доступен и поиск по стране "Россия" или "Беларусь". Всего в одиночном разряде US Open играют 17 россиян и трое белорусов", - сказано в сообщении.



Уточняется, что после запроса журналиста в USTA сразу же удалили символику из системы. Позже в Ассоциации тенниса дали пояснение, мол, виноват сотрудник, который загрузил устаревший файл.