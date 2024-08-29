



США резко увеличили объемы производства боеприпасов для Украины

Соединенные Штаты увеличили объемы производства боеприпасов, предназначенных для передачи Украине.



По данным агентства AP News, на заводе в Скрентоне, Пенсильвания, производство увеличилось на 50%.



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На предприятии, модернизация которого обошлась в 400 млн долларов, намерены ввести в эксплуатацию больше мощностей. Там куются снаряды калибра 155 мм для гаубиц. Оттуда их отправляют в штат Айова для заполняем взрывчаткой. На нескольких заводах планируют поднять производство с 24 000 до 36 000 в месяц.



"Сейчас мы сосредоточены на 155 мм. Это почти все, на чем мы сосредоточены. Мы очень упорно работаем для достижения цели, которую поставил Пентагон", – сообщил представитель командующего сухопутными войсками Ричард Хансен.