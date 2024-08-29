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Боррель: в ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области
29.08.2024 20:51 Алина Груднева

Боррель: в ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области

Многие страны Евросоюза выразили поддержку операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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В ходе встречи глав МИД европейских стран прозвучал призыв нарастить военную помощь Украине.

По словам Борреля, относительно снятия ограничения на удары ВСУ по российской территории при помощи европейского оружия, министры к общему решению так и не пришли. Он также подчеркнул, что ЕС опирается на мирный план президента Украины Владимира Зеленского в вопросе по урегулированию военного конфликта.

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