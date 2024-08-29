



Россияне формируют бригаду численностью до пяти тысяч человек

В России по приказу министра обороны формируют добровольческую бригаду "Барс", численность которой должна составить около пяти тысяч человек.



По данным пресс-службы ОТГ Харьков, бригада будет состоять из трех добровольческих отрядов: "Барс-Брянск", "Барс-Курск", "Барс-Белгород".



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Бригаду "Барс" формируют на фоне наступательных действий Вооруженных сил Украины на территории РФ.



"Задачи включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся людей в это сложное время", - пояснил врио главы Курской области Алексей Смирнов.