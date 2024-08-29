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Обстрелы РФ нарушили работу двух украинских АЭС | Фото: pixabay.com
29.08.2024 15:12 Mignews.ua | фото: иллюстративное

Обстрелы РФ нарушили работу двух украинских АЭС

26 августа в результате масштабных обстрелов, осуществленных российской армией, была нарушена работа двух атомных электростанций Украины – Ровенской и Южноукраинской. Об этом говорится в ноте украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

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В результате атак три из четырех энергоблоков Ровенской АЭС были отключены от сети. Южноукраинская АЭС также пострадала: из-за колебаний в энергосистеме был отключен энергоблок №3, что вынудило станцию снизить свою мощность, цитирует ноту The Guardian.

Украинская миссия при МАГАТЭ подчеркнула, что российские обстрелы представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей, так как атомные электростанции обеспечивают большую часть электроэнергии в стране.

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