



Несостоявшийся теракт на концерте у Тейлор Свифт мог убить “десятки тысяч людей”



Замдиректора ЦРУ выступил с заявлением о том, что предотвращенный террористический заговор на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене в начале этого месяца был направлен на “убийство огромного числа людей, десятков тысяч”.



Дэвид С. Коэн, выступая на саммите по разведке за пределами Вашингтона, округ Колумбия, также сообщил, что информация, использованная австрийской полицией 7 августа для предотвращения заговора, была предоставлена ​​властям ЦРУ.



“Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГИЛ группа планировала сделать”. - сказал Дэвид С. Коэн.



Напомним, что Тейлор Свифт отменила три концерта на стадионе Эрнста Хаппеля в Вене после того, как австрийские власти сообщили ей раскрытии заговора и об арестах террористов.



Певица назвала отмены “разрушительными”, написав в посте в социальных сетях: “Причина отмен наполнила меня новым чувством страха и колоссальным чувством вины, потому что так много людей планировали прийти на эти шоу. Но я также была очень благодарна властям, потому что благодаря им мы горевали по концертам, а не по людям”.



Ожидалось, что концерты в Вене посетят более 170 000 человек. Коэн не раскрыл, как ЦРУ получило информацию, которая помешала запланированной атаке.



