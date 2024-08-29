



Законодательные проблемы с Telegram возникли еще в семи странах

Южная Корея, Германия, Индонезия, Индия, Турция, Дания, Швеция - готовятся к возможной блокировке Telegram все по той же “французской причине” - нежелание платформы идти на взаимодействие с законодательствами стран.



Так, например, в Индонезии Telegram обвиняется в распространении порнографии и продвижении азартных игр. Об это заявил министр коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади. Министр сообщил, что ранее ведомство направило администрации платформы “строгое предупреждение”.



МВД Индии начало расследование в отношении Telegram, “чтобы выяснить, нарушает ли мессенджер индийское законодательство”, сообщает агентство PTI.



Вот уже неделю не утихает информационная буря вокруг Южной Кореи. Там по требованию президента страны Комиссия по стандартам связи проведет заседание. Тематика - порнографические дипфейки с кореянками в Telegram.



12 августа Telegram также получил предупреждение о готовящейся блокировке в Турции Турецкие правоохранители обнаружили, что мессенджер активно используется злоумышленниками для “продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр и распространения детской порнографии”.



Германия, Дания и Швеция также имеют претензии к Telegram. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил, что “очень хотел бы” заблокировать сервисы с шифрованием сообщений, поскольку из-за них становится все труднее ловить преступников, но “это пока юридически невозможно”.



Нежелание Павла Дурова приложить силы и заняться модерацией контента может привести его детище к печальным последствиям.



