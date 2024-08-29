



Задержан четвертый генерал из команды Шойгу

По делу об обвинении в мошенничестве задержан экс-замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов. Он занимал должность в период, когда министром обороны был Шойгу.



В случае Попова рассматривается групповое преступление. По версии следствия, обвиняемый генерал в период с 2021 по 2024 годы существенно улучшил свое финансовое положение за счет парка “Патриот”. В частности, Попов использовал стройматериалы для строительства на своей даче. Сотрудники парка принуждались бесплатно работать на участке военного в Красногорском районе.



Это уже четвертый генерал из команды Шойгу.



Известно также, что Павел Попов 11 лет работал замминистра обороны и курировал систему Центров управления обороны России.



С 1996 года он работал на руководящих должностях в МЧС, с 2008 по 2013 годы был заместителем Шойгу в МЧС.



