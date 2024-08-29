



Швеция лишила Павла Дурова родительских прав

В марте 2023 года Ирина Болгар, проживающая в Женеве, подала иск против Павла Дурова. В иске говорится, что Павел Дуров причинил вред здоровью своему младшему сыну, который родился в сентябре 2017 года, пять раз в период с 2021 по 2022 год.



“Инциденты предположительно привели к травмам, включая сотрясение мозга и нарушения сна; в качестве доказательств были представлены стенограммы сообщений, которыми якобы обменивались Болгар и Дуров в ноябре 2021 года в Париже, а также медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок продолжал страдать от тревожности и имел проблемы со сном из-за насилия”, — говорится в документе.



После начала конфликта Дуров перестал выплачивать алименты на содержание детей (они составляли 150 тыс евро в месяц). В ответ Ирина подала иск о личной опеке над детьми. Что интересно, Дуров никогда не подтверждал свое отцовство или связь с Болгар.



Однако, правоохранительные органы Швейцарии провели расследование и лишили Павла Дурова родительских прав после подачи иска Болгар.



В ходе следствия выяснилось, что Дуров принуждал Ирину к переезду в ОАЭ вместе с детьми. Однако он “не приглашал” ее “переехать к нему”.



После того, как Ирина отказалась переезжать, Павел Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, и перестал оплачивать счета, а также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых. “Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе”, — заявила Болгар.





Фото: Instagram Ирины Болгар