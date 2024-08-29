



Основатель известной европейской фирмы Leifheit оказался офицером СС

Товары этой фирмы продаются по всему миру. Вы непременно хоть раз встречали их, даже если именно в вашей стране поставки не идут потоком.









Компания Leifheit AG была создана после Второй мировой войны в 1959 году. Кухонная утварь, швабры, гладильные доски, сушилки и термосы от Leifheit продаются всюду, в том числе в странах бывшего “союза”.



Интереснейшие факты всплыли об основателе фирмы — Гюнтере Ляйфхайте (1920-2009).



Историк Штефан Холлер узнала, что в годы войны Ляйфхайт был офицером 1-й танковой дивизии “Лейбштандарт СС Адольф Гитлер”. Элитное подразделение подчинялось лично фюреру. Именно они ответственны за множество преступлений. Они совершали первые массовые убийства евреев в Италии.







“Он был глубоко убежденным национал-социалистом, — сказал Холлер о Ляйфхайте. — Он до самого конца полностью поддерживал преступный антисемитский режим внутри и вне страны и сделал национал-социалистическую систему ценностей моральным компасом”.



У себя дома, в Германии, бывший эсэсовец Ляйфхайт получил звание почетного гражданина городов Нассау и Гармиш-Партенкирхен, а также был кавалером госордена “За заслуги”. Сейчас обсуждается вопрос о лишении его этих регалий посмертно.





