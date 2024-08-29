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Основатель известной европейской фирмы Leifheit оказался офицером СС
29.08.2024 14:58 Катя Шульц

Основатель известной европейской фирмы Leifheit оказался офицером СС

Товары этой фирмы продаются по всему миру. Вы непременно хоть раз встречали их, даже если именно в вашей стране поставки не идут потоком. 




Компания Leifheit AG была создана после Второй мировой войны в 1959 году.  Кухонная утварь, швабры, гладильные доски, сушилки и термосы от Leifheit продаются всюду, в том числе в странах бывшего “союза”.

Интереснейшие факты всплыли об основателе фирмы — Гюнтере Ляйфхайте (1920-2009). 

Историк Штефан Холлер узнала, что в годы войны Ляйфхайт был офицером 1-й танковой дивизии “Лейбштандарт СС Адольф Гитлер”. Элитное подразделение подчинялось лично фюреру. Именно они ответственны за множество преступлений. Они совершали первые массовые убийства евреев в Италии.



“Он был глубоко убежденным национал-социалистом, — сказал Холлер о Ляйфхайте. — Он до самого конца полностью поддерживал преступный антисемитский режим внутри и вне страны и сделал национал-социалистическую систему ценностей моральным компасом”.

У себя дома, в Германии, бывший эсэсовец Ляйфхайт получил звание почетного гражданина городов Нассау и  Гармиш-Партенкирхен, а также был кавалером госордена “За заслуги”. Сейчас обсуждается вопрос о лишении его этих регалий посмертно.


 

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