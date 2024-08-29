



Жена и продюсер Буйнова ответили на слухи о его госпитализации

В сети активно начали распространять слухи об экстренной госпитализации российского певца Александра Буйнова.



На просторах интернета появились сообщения, будто у артиста рецидив рака.



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Продюсер Буйнова заявила, что это все ложь. По ее словам, артист в ночь на 29 августа вернулся со съемок и готовился к новым мероприятиям. Отреагировала на слухи и жена Буйнова.



"Он жив и здоров. В 01:30 приехал со съемки Первого канала, в 13:00 уезжает на еще одну съемку, а вечером у него концерт. Поэтому тех, кто такие гадости пишет, я даже за людей не считаю", - возмутилась она.