В Ираке сбит турецкий беспилотник

Над иракским городом Киркук силы ПВО сбили турецкий беспилотник.



Это произошло утром, 29 августа.



По словам бригадного генерала Абдула Салама, дрон прилетел со стороны Сулеймании. Турецкий беспилотник был перехвачен в районе Чиман.



Падение обломков пришлось на жилой дом. Причинен материальный ущерб. В Турции ситуацию пока что не прокомментировали.



Инцидент произошел на фоне попыток Ирака и Турции наладить более тесные связи в сфере экономики и безопасности.

