Новости » Политика
Иранские стражи порядка замучили до смерти мужчину, - активисты
29.08.2024 20:35 Алина Груднева

Иранские стражи порядка замучили до смерти мужчину, - активисты

Активисты обвинили иранских старжей порядка в том, что те замучили мужчину до смерти на севере страны.

После разгоревшегося скандала, президент Ирана распорядился провести расследование.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Свою предвыборную кампанию тот построил на обещании того, что в Иране подобные смерти в заключении прекратятся.

По данным агентства АР, известно о задержании пятерых сотрудников полиции, которые подозреваются к причастности к смерти мужчины.

По словам активистов, 24 августа правоохранители задержали после уличной драки 36-летнего Мохаммада Мира Мусави из города Лахиджан. Спустя несколько дней он умер.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы