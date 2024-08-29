



Иранские стражи порядка замучили до смерти мужчину, - активисты

Активисты обвинили иранских старжей порядка в том, что те замучили мужчину до смерти на севере страны.



После разгоревшегося скандала, президент Ирана распорядился провести расследование.



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Свою предвыборную кампанию тот построил на обещании того, что в Иране подобные смерти в заключении прекратятся.



По данным агентства АР, известно о задержании пятерых сотрудников полиции, которые подозреваются к причастности к смерти мужчины.



По словам активистов, 24 августа правоохранители задержали после уличной драки 36-летнего Мохаммада Мира Мусави из города Лахиджан. Спустя несколько дней он умер.

