ВОЗ: кампания вакцинации в Газе продлится три дня
Всемирная организация здравоохранения взяла на себя обязательство по кампании вакцинации от полиомиелита в Газе.
По словам представителя ВОЗ, гуманитарное перемирие для этого будет длиться три дня.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По предварительным данным, кампания стартует в воскресенье, 1 сентября, в центральной части Газы.
ООН ожидает, что будут вакцинированы около 640 тысяч детей в разных районах анклава.
В ЦАХАЛе информацию о гуманитарном перемирии пока что не прокомментировали.