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ВОЗ: кампания вакцинации в Газе продлится три дня
29.08.2024 20:10 Алина Груднева

ВОЗ: кампания вакцинации в Газе продлится три дня

Всемирная организация здравоохранения взяла на себя обязательство по кампании вакцинации от полиомиелита в Газе.

По словам представителя ВОЗ, гуманитарное перемирие для этого будет длиться три дня.

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По предварительным данным, кампания стартует в воскресенье, 1 сентября, в центральной части Газы.

ООН ожидает, что будут вакцинированы около 640 тысяч детей в разных районах анклава.

В ЦАХАЛе информацию о гуманитарном перемирии пока что не прокомментировали.

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