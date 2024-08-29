



ВОЗ: кампания вакцинации в Газе продлится три дня

Всемирная организация здравоохранения взяла на себя обязательство по кампании вакцинации от полиомиелита в Газе.



По словам представителя ВОЗ, гуманитарное перемирие для этого будет длиться три дня.



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По предварительным данным, кампания стартует в воскресенье, 1 сентября, в центральной части Газы.



ООН ожидает, что будут вакцинированы около 640 тысяч детей в разных районах анклава.



В ЦАХАЛе информацию о гуманитарном перемирии пока что не прокомментировали.