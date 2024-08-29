



22 региона России сообщают о вспышке лихорадки Западного Нила

В России Роспотребнадзор выявил случаи заражения лихорадкой Западного Нила в 22 регионах страны. Заболеваемость стремительно растет. Уже сейчас уровень заразившихся превысил предыдущую многолетнюю статистику на 13%.



На этот раз виноватых и диверсантов из-за рубежа не ищут. Роспотребнадзор объясняет происходящее резким потеплением климата.



* Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается с укусом комара или клеща. Заразиться им от другого человека нельзя. Среди симптомов — высокая температура, интоксикация, боли в мышцах, голове и суставах, сыпь. Иногда возможно развитие менингита или менингоэнцефалита, которое грозит летальным исходом.



Длительная жара увеличила ареал обитания и создала условия для продолжительность жизни переносчиков лихорадки. Комары-переносчики сейчас встречаются не только в южных регионах, но и в центральной части России, а также в Поволжье.



Первые выявленные случаи лихорадки Западного Нила были зафиксированы 21 июля. 60 человек заболели в Татарстане, еще несколько — в Рязанской, Астраханской, Ростовской, Ярославской и Волгоградской областях. Практически всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

