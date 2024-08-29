



Беларусь впервые сбила Shahed над своей территорией

В результате сегодняшней ночной атаки России на Украину роем беспилотников, один из БпЛА типа Shahed залетел на территорию России.



Это произошло в Ельском районе. Поскольку Shahed улетать не собирался, белорусам пришлось поднять в воздух авиацию.



Минут 20 (это из-за отсутствия опыта, безусловно) белорусский истребитель гонял залетный Shahed по полям, по лесам. К 4-м часам утра в Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе. Видимо, БпЛА был “пойман”. Об этом сообщил телеграм-канал “Белорусский Гаюн”.



