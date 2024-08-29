



Павлу Дурову предъявили предварительные обвинения

Дело против генерального директора Telegram Павла Дурова началось еще в феврале. Тогда французские власти начали предварительное расследование по причине “практически полное отсутствие реакции Telegram на судебные запросы” о предоставлении данных для преследования подозреваемых, в частности обвиняемых в преступлениях против детей, сообщила прокуратура.



В минувшую среду, 28 августа, Дурову предъявили обвинения за допущение “предполагаемой преступной деятельности в его приложении для обмена сообщениями.



Пока что, после четырех дней допросов, Дурова освободили непосредственно из-под стражи. Однако, в связи с выдвинутыми обвинениями, ему запретили покидать Францию ​​”до завершения дальнейшего расследования” и обязали его выплатить залог в размере 5 млн евро. Дуров обязан отмечаться в полицейском участке дважды в неделю, согласно заявлению парижской прокуратуры.



Первое предварительное обвинение против него касалось “пособничества в управлении онлайн-платформой, позволяющей организованной группе осуществлять незаконные операции”, — преступления, которое может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 000 евро, сообщила прокуратура.



У судей есть причины полагать, что преступление ( и не одно) имело место, но они дают больше времени для дальнейшего расследования.



Адвокат Дурова Давида-Оливье Камински заявил: “Совершенно абсурдно думать, что человек, отвечающий за социальную сеть, может быть замешан в преступных действиях, которые его не касаются, прямо или косвенно”. Не стоит сбрасывать со счетов то, что утаивание информации о преступлении рассматривается как пособничество во всех уголовных законах мира. Так что заявление адвоката Дурова звучит очень несерьезно.



Прокуроры заявили, что Дуров “на данном этапе является единственным лицом, замешанным в этом деле”. Они не исключили возможности, что расследование ведется в отношении других лиц, но отказались комментировать другие возможные ордера на арест. Любой другой ордер на арест будет раскрыт только в том случае, если объект такого ордера будет задержан и проинформирован о своих правах, заявили прокуроры в заявлении для AP.



