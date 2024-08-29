



Стармер: перезагрузка с ЕС не отменит Brexit

Сэр Кейр Стармер заявил, что желание правительства перезагрузить отношения с Европейским союзом не означает отмену Brexit.



Премьер-министр заявил, что хочет более тесных отношений с Европой, но у Великобритании нет планов относительно программы мобильности молодежи, которая могла бы предоставить молодым людям из ЕС право жить и работать в Великобритании, и наоборот.



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Сэр Кейр выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине после того, как они начали переговоры о новом соглашении о сотрудничестве между двумя странами.



Премьер-министр заявил, что соглашение направлено на стимулирование торговли, создание рабочих мест и обеспечение экономического роста в обеих странах.

